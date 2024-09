SAATUSEAASTA 1944 Otto Tiefi valitsuse tähendusest tänases vaates

Augustis oli olukord rindel kujunenud selliseks, et Uluots otsustas moodustada valitsuse ja alustas läbirääkimisi kandidaatidega. 18. septembriks oli selge, et sakslased on asunud lahkuma ja otsustav hetk püüda taastada riiki on saabunud ning Uluots allkirjastas Eesti Vabariigi kontinuiteedi alusel vabariigi presidendi ülesannete täitjana vabariigi valitsuse ametisse nimetamise käskkirja. Pärast seda toimetati juba surmahaiguse käes vaevlev Uluots Rootsi, kus ta järgmise aasta algul suri.

Ajujaht valitsuse liikmetele

Valitsusjuhiks peaministri asetäitjana ja siseministrina oli määratud vahepeal EVRi esimeheks valitud Otto Tief. Nagu rahvuskomiteegi, oli ka valitsus moodustatud parlamentaarse rahvavalitsuse põhimõtetel, koosnedes enamiku iseseisvusaegsete erakondade esindajaist. Hilisem vabariigi presidendi ülesannete täitja eksiilis Heinrich Mark on öelnud, et sellega läks Uluots ajalukku kui poliitik, kes viis Eesti riigikorra autoritaarselt süsteemilt tagasi demokraatlikule.

Valitsus kogunes istungile kaks päeva hiljem, 20. septembril. Valitsusliikmete ja kõrgemate riigiametnike nimetamised avaldati Riigi Teatajas, mida jõuti levitada vaid vähesel määral. Nii ei levinud info Eesti valitsuse ametisse asumisest kuigi laialt, kuid Rootsi kaudu jõudis see siiski lääneriikideni. Avalikkuse ette jõudis see teade ka vähemalt ühe Soome ajalehe veergudel.

Riiki taastada püüdva valitsuse seisukohad sise- ja välispoliitilistes küsimustes ning tema tegevuse alused võeti kokku deklaratsioonis, mille saatus oli veelgi kurvem kui Riigi Teatajal – seda ei õnnestunud üldse trükkida, kuna punaarmee pommirünnaku tõttu katkes vool. Deklaratsiooni sisu on hiljem püütud taastada mälestuste põhjal. Teatati, et vabariigi presidendi asetäitja Uluots on moodustanud vabariigi põhiseadusepärase valitsuse, mille käsutuses olevad jõud on liiga väikesed ühe suurriigi sõjalise sissetungi takistamiseks, mistõttu saab valitsus selle vastu avaldada vaid kõige valjemat protesti. Ühtlasi deklareeriti Eesti kui väikeriigi neutraalset seisundit suurriikidevahelises heitluses ning toodi välja vägivalda ja ülekohut, mis oli Eestile kahe suurriigi vahelises sõjas osaks saanud. Valitsus teatas, et Nõukogude vägede sissetungi olukorras peab ta maalt lahkuma, et jätkata poliitilist võitlust iseseisvuse taastamiseks vabas maailmas. Neid, kes kohale peavad jääma, kutsus valitsus jääma truuks oma rahvusele ja iseseisvusideele, ükskõik kui kaua okupatsioon ka ei kestaks.