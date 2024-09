FOTOD Maailmakoristuspäev püstitab Eestis rekordi

Eesti koristuspäeva eestvedaja ja Puhta Ilma koda tegevjuht Elike Saviorg rääkis, et aina rohkem Eesti inimesi annab oma reaalse panuse, et muuta paremaks meie kõigi elukeskkonda. «Eriti tore on meie haridusasutuste rohke osalemine, mis on endiselt kasvutrendis. Meie lapsed ja noored koristavad looduses rõõmu ja entusiasmiga,» ütles ta.