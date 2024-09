SAATUSEAASTA 1944 Kes olid sõjapõgenikud ja kuhu mindi?

Väike lapski sai aru tormise mere ohtlikkusest

Enn Meri Foto: Sander Ilvest

Ettevõtja ja poliitik (2018–2019 Vabaerakonna liikmena riigikogus) Enn Meri, te põgenesite koos vanematega üle mere Rootsi. Kui sarnased on 1944. aasta suur põgenemine ja 2022. aasta ukrainlaste sõjapakku minek?

Olen selle peale palju mõelnud. See toob silme ette ka meie põgenemise, Ukrainast on tänapäeval väga palju inimesi sõja eest pakku läinud, ja kui vaadata protsenti rahvastikust, kui palju Eestist 1944 läks, siis on need väga lähedased numbrid.

Mida peaksime tänapäeval põgenemisest meeles pidama?

Oleme õnnelikud, et pääsesime elusalt üle. Me sõitsime välja 20. septembril. Olin siis 2,5-aastane, aga minu ema on rääkinud, mida mina siis tegin ja ütlesin. Me läksime tavalise kaluripaadiga, kuhu oli mahutatud 15 inimest, ning see oli väga dramaatiline. Paadi pardad olid madalal vee ligi. Siis algas torm ja paadi mootor jäi seisma ning mina olevat siis öelnud emale, et siia me jääme. Väike laps sai juba siis ohtlikkusest aru!

Kust kohast teie üle mere minek algas?

Panga kalasadamast Saaremaal. Meie plaan oli minna Gotlandile, kuid merel oli palju sõjalaevu, nii Saksa kui Vene omi. Siis isa otsustas, et läheme põhja poole mandrile, see tähendab Stockholmi saarestikku. Sinna me õnneks sattusimegi. Mul on isegi üks pilt, kus võib näha meie paati slepis Rootsi sõjalaeva järel. Meid oli kolm kalapaati ühes pundis 7–8 meetri pikkuste köitega seotud. Selle väga unikaalse pildi tegi üks madrus laeval ning mina avastasin selle pildi 50 aastat hiljem, kui armeemuuseumis oli näitus paadipõgenikest. Vaatasin seda pilti ja tundsin ära oma isa. Ema kinnitas, et oli küll. Seal taga paadi põhjas olin olnud ka mina ja noorem vend.

Teie perel läks siis väga õnnelikult, kui saite kõik elusalt teisele poole merd?

Jah. Olime merel kaks päeva, 22. septembril jõudsime teisele poole.