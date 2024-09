80 AASTAT SUURPÕGENEMISEST Ajaloolane: sõltumata ajastust tuleb jääda inimeseks ja aidata abivajajaid

«Räägitud on ka sellest, et vaikival kokkuleppel saadeti Rootsi poolt Eestisse paate. Sellel hetkel oli inimeste liikumist päris palju, samamoodi huvitas Rootsit USAd, Suurbritanniat ja teisi riike, mis hakkab saama edasi Eestis kui ka Läänemere regioonis,» lausus Andreller. Tema sõnutsi huvituti üldisest infost, aga taheti ka teada, mis on saanud Eesti tipp-poliitikutest ja kultuuritegelastest.