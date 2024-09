Maailmakoristuspäeva tähistatakse ÜRO rahvusvahelise päevana

Esimest ülemaailmset koristuspäeva tähistatakse Norras Tromsøs ja sellel osales videosilla vahendusel ka välisminister Margus Tsahkna. «Koristusaktsioonid on esimene oluline samm jäätmereostuse vähendamisel,» ütles Tsahkna. «Läbi üleilmse koostegutsemise on võimalik tagada liikumine puhtama tuleviku suunas.»

Välisministri sõnul on maailmakoristuspäeva saamine ÜRO rahvusvaheliseks päevaks suur tunnustus kõigile inimestele, kes on aastate jooksul koristuspäevadest osa võtnud.

Eelmise aasta sügisel esitas Eesti ÜRO Peaassamblee resolutsiooni, millega tehti ettepanek määrata 20. september ÜRO kalendris ülemaailmseks koristuspäevaks. Resolutsioon kutsuti ellu välisministeeriumi, kliimaministeeriumi ja MTÜ Let«s Do It World koostöös ning see võeti ÜRO Peaassambleel vastu mullu detsembris.