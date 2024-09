RMK andis täna teada, et otsib puiduturustusosakonna uut juhti. «Ulvar Kaubit ei vabastatud ametist,» kinnitas RMK juht Mikk Marran. «See oli Ulvar Kaubi enda soov pöörata oma tööalases karjääris uus lehekülg. Austan seda otsust ja mul on hea meel, et ta jätkab RMK-s uues rollis. Väärtustame töötajate arengut ja oleme seda meelt, et töö RMK-s peab pakkuma korraga nii väljakutseid, eneseteostust kui ka rõõmu.»