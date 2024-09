Ravimite hulgimüüja: me ei pea seadust muutma, vaid omavahel sisulist koostööd tegema

Kuusmann ütles, et kui haiglaapteekide üks põhiülesanne on tagada ravimite kättesaadavus haiglas viibivatele patsientidele, siis Tamro peab selleks ravimitega varustamist laiemalt ehk nende tagamist kõigile Eesti inimestele. «Selles mõttes on meil haiglaapteekidega täpselt samad eesmärgid,» nentis ta.

«Samas on meie kui hulgimüüja kohustus tagada ravimi olemasolu vahetult pärast hankelepingu sõlmimist. Tamros on ravimite keskmise laovaru suurus 1 kuni 1,5 kuud. Selleks, et veel paremini tagada haiglaravimite kättesaadavus, oleme kokku leppinud, et hoiame nende toodete varu kuni kahe kuu ulatuses. Ravimitootjad aga kavandavad oma tootmist ette minimaalselt kuus kuud.»