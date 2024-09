GALERII Tallinna Ühisgümnaasiumi staadionikontsert võib saada traditsiooniks

Kooli direktor tõdes, et tahab koolile luua uue traditsiooni. Korralikult varustatud lavatehnika-, helivõimu ja valgustusega staadioniots andis lootust, et tuleb hea ja nauditav kontsert, mis jalgapallimurul koolipere ja külalised tantsima paneb. Esinesid Tallinna Ühisgümnaasiumi vilistlased Teet ja Tuuli Velling ning Inga Lunge koos Toomas Lungega, kes on Tartu Miina Härma koolist. Vahepeal luges kirjanik Jan Kaus (vilistlane) lavalt haaravalt luuletusi erinevatelt autoritelt.

Muljeid ja mõtteid peale kontserti

Inga Lunge, kooli vilistlane, näitleja, kirjanik ja muusik, kes koos Toomas Lungega oma südamlike lauludega kontserdipubliku kõigepealt üles soojendasid.

Mida arvad tänasest staadionikontserdist, milline on tunne?

Ma ei olnud oma kooli staadionil vahepeal olnud, kui viimati jooksin siis vist Cooperi testi. See polnud mulle raske, sest tegin tollel ajal palju kergejõustikku. Mõnus, helge nostalgia ja natuke kurbust ka, sest tulevad meelde need väga head õpetajad, keda meie hulgas enam ei ole.

Nimeta mõned?

Matemaatikaõpetaja Helve Rosberg, kes huvitaval kombel on andnud matemaatikat ka minu kursusejuhendajale Lembit Petersonile. Kuigi mul on Lembituga vanusevahe väga suur. Teine oli Ene Liivaste, kirjandusõpetaja, kes oli minu esimene kirjandusõpetaja. Tema oskas oma mõtete ja väljaütlemistega tekitada tunde, et midagi minus on ka kirjutamise poolelt. Olengi kirjutanud ja välja andnud oma raamatuid. Sain selleks koolist tugeva tõuke.

Seega, kool soodustas andeid?

See on väga paljus õpetajates kinni. See on suur õnn, kui aineid on andnud karismaatilised õpetajad. Nad jäävad meelde ja inspireerivad edasises elus. Need on õpetajad, kes oma valdkonda naudivad ja on sellesse pühendunud. Meelde aga võib jääda ja õpilasi omavahel liita õpetaja, kes kooli ajal mõjub õpilastele kiusajana, keda seetõttu kardetakse.

Kas läheksid veel, kui direktor kutsub järgmisele staadionikontserdile?

See on üritus, kus kooli vilistlased saavad kokku. Sellest kontserdist võikski saada mõnus traditsioon, vilistlaset kokku käimise koht. Selliste üritustega saavad vilistlased panustada kooli arengusse. Seekord olid klaver, mille ostmiseks raha kogume, teinekord võib olla midagi muud. Kas või selleks, et toetada mõnede õpilaste õppereise välismaale. Vilistlaset hulgast aga seekord ei olnud kindlasti laval kõik need, kes meil suured esinejad on. Valik on meie kooli lõpetanute hulgast suur.

Mida ütled koolibändi kohta, kellega koos esines Ivo Linna?

See on hämmastav, kuivõrd ajaga noored muutuvad. Kui nõukogude ajal ei julgenud noored laval õieti liigutadagi, olid laval väga kammitsetud, siis praegu on ikka väga palju vabadusi ja võimalusi, mida noored oskavad ära kasutada. Nad saavad esineda suurel laval, kus on korralik heli, hea helimees, nad esinevad staadionil – mõelda vaid, kui uhke asi see on! Ükskõik, mis sinust elus edasi saab, jätab see sinusse väga hea jälje. Koolibändi tase on hämmastav! Seda ei saaks kuidagi nimetada lihtsalt koolibändiks, millisel sõnal on selline maik juures, mis ei ütle Ühisgümnaasiumi bändi kohta midagi või jätab vale mulje. Selle bändi esitus oli väga äge ja professionaalsel tasemel tehtud. Tore oli näha, et ka Ivole see meeldis, ta nautis noorega esinemist täiega.