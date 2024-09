Lõppes metsloomade sügisene marutaudivastane vaktsineerimine

Eesti on marutaudivaba, kuid kuna haigus on endiselt levinud meie idanaabri juures ning see võib Eestisse jõuda näiteks metsloomade rändega. Samuti võib haigus riiki jõuda vaktsineerimata ja nakatunud mittenõuetekohaselt sisse toodud lemmikloomaga. «ADIS-e (Animal Disease Information System) andmetel on Euroopas sel aastal marutaudi diagnoositud Ungaris, Prantsusmaal, Poolas ja Rumeenias samuti Türgis ja Moldovas,» ütles ta.