KESKPÄEVATUND Priit Hõbemägi: Lauri Läänemetsast on saanud uus Martin Helme

Möödunud nädalal sai valitsus kokku riigieelarve ja Keskpäevatunni esimene arutelu lahkas seda, milline on olnud valitsuskoalitsiooni tegutsemine selle protsessi käigus ning milliseid signaale valitsus on rahvale saatnud. Alustuseks nenditi, et ehkki meil on käimas kriisiaeg, on poliitikud mugavalt vältinud kõrgete riigitegelaste palkade vähendamise teemat.



Lisaks peatuti valitsuserakondade omavahelisel dünaamikal ja kommunikatsioonil. Marek Strandberg tõdes, et valitsuse tegevuses ei ole kooskõla ning see on kaos. Viktoria Ladõnskaja-Kubits kirjeldas, et kui valitsuse liikmed räägivad sellest, et üks osapool on poolt ja teine on vastu, ei ole see hea kriisiajja kommunikatsioon. On näha, et valitsuse liikmed on omavahel tülis või nad ei usalda teineteist ja seda on tunda üsna kaugele,» ütles ta. «Inimene, kes käib tööl ja vaatab õhtul Aktuaalset Kaamerat - tema jaoks see sõnum lähebki väga segaseks, et mis te küll nüüd teete,» lisas Ladõnskaja-Kubits. Ta lisas, et heal ajal võib teinekord isegi mingite konfliktide väljamängimine hea poliitiline võte, aga praegusel ajal ajab see inimesi segadusse ja võtab ära energiat.



Priit Hõbemägi tõi välja, et tema nägemuses on tegemist nähtusega, kus erinevad osapooled üritavad «tekki enda peale rebida», ehk ennast rohkem esile tuua. «Olukorras, kus järgmiste parlamendivalimisteni on mitu aastat aega ja meil on siin kriis, võiks sellise käitumise järgi jätta,» ütles ta. Ta tõi näiteks, kuidas Eesti 200 juht on rääkinud sellest, kuidas Eesti 200 peaks valitsuses kõvemini kanda maha panema. «Ei, Kristina Kallas, ei pea hakkama kõvemini kanda maha panema Eesti 200 nimel. Tuleb kõvemini töötada ja teha rasket tööd Eesti Vabariigi nimel, mitte Eesti 200 nimel,» rääkis ta.



Samuti jagus tal kriitikat sotsidele ja Lauri Läänemetsale. «Mis puudutab Lauri Läänemetsa, siis minu meelest Lauri Läänemetsast on saanud uus Martin Helme,» ütles ta. Hõbemägi rääkis, kuidas Martin Helme oli teatavasti see, kes vastandus peaministrile ja Lauri Läänemets on võtnud sarnase retoorika.



Lisaks meenutas Hõbemägi, kuidas alles hiljaaegu rääkisid erinevate erakondade esindajad justkui erakondade-ministeeriumitest. «Kuulsime sellest, kuidas erinevad ministrid rääkisid sotsiaaldemokraatide ministeeriumist ja Eesti 200 ministeeriumist, mis minu meelest on täiesti haige ajuleiutis. See on Eesti Vabariik, need on Eesti Vabariigi valitsemisorganid ja alluvad riigikogule,» ütles ta.