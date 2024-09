GALERII Vabadussõja võidusamba jalamil meenutati vastupanuvõitluses osalenuid

1944. aasta septembris algas ligi pool sajandit kestnud eestlaste vastupanuvõitlus. See oli vastupanu Eesti iseseisvuse taastamise nimel nii kodus kui ka eksiilis, mis kestis 1991. aastani. Vastupanuvõitluse päev on erakorraline lipupäev ja seda on tähtpäevana tähistatud alates 2007. aastast.