NATO hävitajad eskortisid Läänemerel kuut Venemaa hävituslennukit

Läti õhujõud postitasid oma X-i kanalile teate sellest, kuidas 20. ja 21. septembril avastati Läänemere kohal kuus Vene Föderatsiooni hävituslennukit ilma lennuplaani ja transponderita. Sellele vastuseks startisid Lätist neid eskortima NATO Eurofighter-tüüpi hävitajad ning rikkujaid hoiatati. Läti õhujõudude teatel ei rikkunud Venemaa sõjalennukid Läti õhuruumi.



Saksa õhujõudude teatel oli tegemist Venemaa lennukitega Su-35. Samuti kirjutas juhtumist Ukraina ajakirjandus.



Ukraina ajakirjandus kirjutas, et ka möödunud teisipäeval teatas Läti kaitseministeerium, et üht tundmatut lennukit märgati Läti ja Valgevene piiride lähistel umbes kella üheksa ajal hommikul. NATO hävitajad saadeti olukorda kontrollima, kuid Läti õhuruumi see siiski ei sisenenud.



Hiljaaegu kukkus Lätis alla Venemaa droon koos 50. kilogrammi lõhkeainega. Teadaolevalt sisenes droon Lätti Valgevene kaudu. Läti relvajõudude sõnul viitavad esialgsed andmed, et drooni Lätti sattumist ei saa hinnata sõjaliseks eskalatsiooniks Läti vastu ja see ei olnud sihitud Lätile. Juhtunu uurimine jätkub.