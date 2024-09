Macron rääkis maailmast Ukraina sõja järel

«Me vajame korda, kus teatud riigid ei saaks teisi blokeerida ja kus riigid on piisavalt esindatud. Seetõttu peame seda tegema palju õiglasemate organitega, kui seda on ÜRO, Maailmapank või Rahvusvaheline Valuutafond. Tulen selle juurde küsimuse juurde tagasi veel sel nädalal maailmaorganisatsioonis kõneledes,» lisas Macron.

«Maailma liidrid lubavad selle paktiga tugevdada mitmepoolset süsteemi, et hoida rahu muutuvas maailmas ning kaitsta praeguse ja tulevaste põlvkondade vajadusi ja huve, kes on silmitsi pidevate kriisidega. Me usume, et see on tee säravamale tulevikule kogu inimkonna jaoks,» seisis dokumendis.