Välisminister Margus Tsahkna sõitis New Yorki

Välisministri sõnul annab ÜRO võimaluse rääkida Eestile olulistest teemadest rahvusvahelisel areenil ja Eesti fookuses on Ukraina võidu kindlustamine ning ÜRO reformi suunas liikumine.

Välisministri kinnitusel läheb Eesti New Yorki eesmärgiga rääkida erinevatel üritustel ja kohtumistel sellest, miks Ukraina igakülgne toetamine on oluline ja kasulik kogu maailmale. «Venemaa lüüasaamine tema enda algatatud agressioonisõjas on hädavajalik selleks, autokraadid kogu maailmas saaksid sõnumi: pole isegi mõtet proovida riigipiire jõuga muuta,» sõnas Tsahkna.