UURING 64 protsenti kodanikest soovib, et Eesti liiguks madalamate maksude suunas

Küsitluse tulemusi kommenteeris Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder:

Mitmendat aastat kestev majanduslangus, üha kasvavad riigi kulud, nendest maha jäävad tulud ning täiendav vajadus teatud spetsiifiliste kulutuste tegemiseks näiteks kaitsevaldkonnas on muutnud majandus- ja rahanduspoliitika olulisemaks kui see ammu on olnud. Nii selle eelarve koostamisel kui ka edaspidi seisavad Eesti poliitikud ja valijaskond fundamentaalse küsimuse ees - kas riik peaks makse tõstma ja vajadusel oma tegevust laiendama või hoopis makse langetama ja ennast koomale tõmbama. Õhuke riik käib kokku majanduslikult parempoolse maailmavaatega ning paks riik, kes kogub palju makse ja pakub igasuguseid toetusi ja teenuseid, käib kokku majanduslikult vasakpoolse maailmavaatega.

Selle küsitluse tulemustest on näha, et nii mõnegi erakonna valijate eelistused paksema või õhema riigi osas ei lange kokku sellega, mida võiks üldiselt selle erakonna toetajatelt oodata. Keskerakond on poliitiliselt olnud selgelt vasakpoolne erakond, kuid siin küsitluses toetavad praegused Keskerakonna valijad selgelt õhemat ehk parempoolsemat riiki. Eelmistel riigikogu valimistel paigutasid EKRE kandidaadid ennast pigem majanduspoliitilise spektri vasakusse poolde koos Sotside ja Keskerakonna kandidaatidega. Samas ütlevad ka nende valijad praegu, et nad toetaks väga selgelt õhemat ehk parempoolsemat riiki, kes pakub vähem teenuseid ja kogub vähem makse.

Kõige üllatavam ja tähelepanuväärsem nende tulemuste puhul on aga see, et Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatide valijad vastavad peaaegu täpselt ühtemoodi, jagunedes pooleks õhema ja paksema riigi toetajate vahel. Sotsiaaldemokraatide puhul on selline vastuste profiil kooskõlas sellega, mida võiks lähtuvalt erakonna ideoloogilisest suunast oodata. Samas Reformierakonna toetajate puhul on üllatav, et vastatakse samamoodi kui majanduslikult selgelt kõige vasakpoolsem erakond Eesti parteisüsteemis.