Politoloog Martin Mölder: Reformi valija pakkus üllatuse

Küsitluse tulemustest on näha, et mõne erakonna valijate paksema või õhema riigi eelistused ei lange kokku sellega, mida võiks selle erakonna toetajatelt oodata. Keskerakond on poliitiliselt selgelt vasakpoolne erakond, kuid siin küsitluses toetavad Keskerakonna valijad selgelt õhemat ehk parempoolsemat riiki.

Eelmistel riigikogu valimistel paigutasid EKRE kandidaadid ennast pigem majanduspoliitilise spektri vasakusse poolde koos sotside ja Keskerakonna kandidaatidega. Samas ütlevad ka nende valijad praegu, et nad toetaks selgelt õhemat ehk parempoolsemat riiki, kes pakub vähem teenuseid ja kogub vähem makse.

Kõige üllatavam ja tähelepanuväärsem nende tulemuste puhul on see, et Reformierakonna ja SDE valijad vastavad peaaegu ühtemoodi. Sotside puhul on vastused kooskõlas sellega, mida erakonna ideoloogilisest suunast oodata, samas on Reformierakonna toetajate puhul üllatav, et vastused on samasugused nagu majanduslikult kõige vasakpoolsemal erakonnal Eesti parteisüsteemis.