Teatriliit toob piketi põhjendusena asjaolu, et kultuuritöötajate palgad on hoolimata arengukavast ja eesmärkidest igal aastal maha jäänud riigi keskmisest ning kõrghariduse ja spetsiifiliste erialaoskustega inimene peab saama õiglasemat palka.

Teatriliit kirjutab pressiteates, et olgugi et teatrit Eestis armastatakse ja külastusi on palju – viimasel aastal oli Eestis üle 1,3 miljoni teatrikülastuse –, jääb palk kõvasti alla Eesti keskmise. Kõrgharidusega kultuuritöötaja põhipalk on 1600 eurot bruto. Eesti 2024. aasta II kvartali keskmine brutopalk on aga tõusnud juba 2007 euroni ning mediaanpalk II kvartalis oli 1641 eurot.

Kultuuritöötajate kolm palgatõusu alates 2019. aastast 2019. aastal 1150 eurolt 1300 euroni (13,04 protsenti) 2021. aastal 1300 eurolt 1400 euroni (7,69 protsenti) 2023. aastal 1400 eurolt 1600 euroni (14,29 protsenti) Kokku teeb see 35,02 protsenti. Samal ajal on keskmine palk tõusnud igal aastal (kokku 44,34 protsenti) ja tarbijahinna indeksi tõus olnud 44,2 protsenti (jaanuar 2019 kuni august 2024).

Külmutades palgad aastani 2028, käriseb vahe keskmise palgaga veelgi ning meeleavalduse eestvedajate sõnul ei saa sellises olukorras solidaarsest kärpest rääkida.

Teatrivaldkonna rahastusprobleemidele on äsja osundanud ka Eesti Etendusasutuste Liit oma avalikus kirjas, kus märgitakse septembris avalikuks saanud kärbete ohtu kultuurivaldkonna säilimisele ja loodava kunsti kvaliteedile. Kõrgharitud kultuuritöötajate palgaläbirääkimised on kestnud pikalt ning osundatud on vajadusele riiklikult olulise ja Eestile asendamatu valdkonna spetsialistide töötasu tõstmiseks Eesti keskmiseni, mis oleks kooskõlas valdkondlike eesmärkidega.

Teatritöötajate palgaläbirääkimisi on peetud Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon (TALO) liikmesliiduna juba 1992. aastast.