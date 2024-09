Teatriliit korraldab homme piketi kultuuritöötajate palga külmutamise ja valdkonna kärpe vastu

Teatriliit kirjutab ise saadetud pressiteates, et olgugi, et teatrit Eestis armastatakse ja külastusi on palju (viimasel aastal tehti Eestis üle 1,3 mln teatrikülastust), jääb palk kõvasti alla Eesti keskmise. Kõrgharidusega kultuuritöötaja põhipalk on 1600 eurot bruto. Eesti 2024. aasta II kvartali keskmine brutopalk on aga tõusnud juba 2007 euroni ning mediaanpalk II kvartalis oli 1641 eurot. Lisaks on kultuuritöötajad ka viimaste aastate kõrge inflatsiooni tõttu kehvas positsioonis, arvestades, et alates 2019. aastast on palku tõstetud vaid kolmel aastal: