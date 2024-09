President Karis New Yorgis: ÜRO peab suutma tagada rahu ja looma õiglasema maailma

«ÜRO peab muutuma organisatsiooniks, mis tagab rahu ja loob õiglasema maailma. Vaatamata Venemaa katsele nurjata tulevikuleppe vastuvõtmine, andis ÜRO liikmeskond tippkohtumisel 143 häälega märgi tugevast tahtest maailmaorganisatsiooni uuendada,» sõnas president Karis.

«Kõiges, mida teeme, peavad inimõigused, põhiõigused ja rahvusvaheline õigus olema alati meie globaalse kooseksisteerimise ja koostöö keskmes. Ilma ÜRO põhikirja ja õigusriigi põhimõtete järgimiseta võib paljude tulevik kaduda,» märkis Eesti riigipea.

Ta rõhutas vajadust leida rohkem koostöövõimalusi olulistes küsimustes. «Peame avama uksed kodanikuühiskonnale ja noortele, et nad saaksid osaleda meie aruteludes ja otsuste kujundamises,» lausus Karis. Ta kutsus ÜRO liikmeskonda tegutsema, et ületada lõhesid riikide vahel ja sees.

Eesti president juhib esmaspäeval, 23. septembril tippkohtumisel arutelu, mis keskendub riikidevahelise digitaalse lõhe vähendamisele.

Viimastel aastatel on maailm olnud Karise sõnul tunnistajaks kriiside ja konfliktide rekordiliselt kõrgele arvule. «Oleme näinud, kuidas Julgeolekunõukogu alaline liige on ÜRO põhikirja täielikult eirates alustanud brutaalset täiemahulist agressiooni suveräänse riigi vastu. See tekitab pettumust meie ühiskondades ja esitab väljakutse muutusteks,» rääkis Karis, rõhutades ÜRO reformivajadust.

Seetõttu on Karise sõnul tulevikule keskendudes vaja alustada Julgeolekunõukogu reformimisest ning parandada vastutust ja läbipaistvust ÜRO otsustusprotsessides.

Riigipea tsiteeris endist ÜRO peasekretäri Dag Hammarskjöldi: «ÜROd ei loodud mitte selleks, et inimkond jõuaks paradiisi, vaid selleks, et päästa see põrgust.»

«Päästa inimkond põrgust peaks olema jätkuvalt meie kõigi eesmärk, kuigi kõik seda kahjuks ei taha,» tõdes president Karis. Ta märkis, et ehkki täiuslikkust me ei saavuta, peame tagama, et päästame võimalikult palju inimesi sõjast, näljast, piinamisest ja ebaõiglusest.

Mis on ÜRO Tuleviku tippkohtumine? Tuleviku tippkohumine toimub New Yorgis ÜRO peasekretäri António Guterrese eestvedamisel vastuseks maailmaorganisatsiooni liikmete soovile parandada globaalset koostööd ja määrata suund edasiseks ÜRO tegevuseks maailma arengu, rahu ja julgeoleku kindlustamisel. Saksamaa ja Namiibia juhtimisel valmistati tippkohtumiseks ette tulevikulepe, mille eesmärk oli tuua ÜRO ja muudesse koostöö tegevustesse vajalikku tõhusust ja usaldusväärsust, luues uue teejuhi parema, rahumeelsema ja õiglasema tuleviku poole. Lepe annab liikmesriikidele suunad multilateralismi taaselustamiseks ja ÜRO süsteemi, Julgeolekunõukogu reformimiseks ning kordab üle rahvusvahelisest õigusest, ka ÜRO hartast kinnipidamise tähtsuse. Samuti toob ära tegevused riikide arenguvõimaluste kindlustamiseks.