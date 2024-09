Autokoolide liit: transpordiameti saamatus viis kaoseni

«Viimase kahe nädala jooksul võttis Transpordiamet kasutusele ebakvaliteetsed eksamiküsimused, mille tagajärjel kukkusid eksamitulemused 6-7 korda alla tavalise taseme. Riikliku teooriaeksami küsimuste sõnastus on arusaamatu, uued joonised raskendavad vastamist ning osa küsimusi on süsteemi sisestatud valesti (nt vastus kordab küsimust). Ka meedias avaldatud eksamiküsimuste näited viitavad juba selgetele probleemidele,» kirjutas liit saadetud teates.

Liidu sõnul ei ole koolitajad muutunud 2024. aasta suve jooksul üleöö halvemaks, õppijad ei ole nädalaga muutunud kuus või seitse korda rumalamaks, õppevormid ja -platvormid ei ole kaotanud kvaliteeti. «Tegemist on konkreetsete ametnike ebapädevuse järjekordse ilminguga. Erialase hariduseta ja kogemusteta isik ei saa tegeleda teooriaeksami korraldamisega ainuüksi sel põhjusel, et ta on ametnik ja omab juhiluba,» lisatakse teates.

«Oleme aastaid juhtinud tähelepanu tõsistele ja süsteemsetele probleemidele riiklike eksamite korraldamises, kuid tulemust see ei ole andnud. Seekord on aga olukorral kaugeleulatuvad tagajärjed. Juhi koolituse ja eksamineerimise protsess üle Eesti on sisuliselt peatunud – teooriaeksamilt ei pääseta edasi sõidueksamile. Muuhulgas puudutab see kaitseväge ja ajateenijate väljaõpe on juba graafikust maas, mis põhjustab Eesti riigi julgeoleku seisukohalt tõsiseid probleeme.»