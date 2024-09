SAATUSEAASTA 1944 Tallinn langeb Punaarmee kätte

Nii kahanes Saksamaale evakueeruda soovivate eestlaste hulk viimasel hetkel märgatavalt. Samal ajal sagenesid linnas kokkupõrked sakslaste ja eestlaste vahel, nii et linna komandandi kindralmajor Artur Bisle korraldusel tuli eestlastelt relvad ära korjata. Gerock kirjutas oma aruandes, et 21. septembril muutus olukord Tallinnas pingeliseks: tsiviilisikud tõmbasid alla Saksa sõjalipu (Pika Hermanni tornist) ja vallutasid Tallinna raadio saatejaama. Tänavatel oli laskmist ja rüüstati sõjaväeladusid; Tallinna kaitse välimistele positsioonidele paigutatud kaks eestlaste pataljoni lahkusid positsioonidelt ja liikusid itta, et alustada partisanivõitlust. Gerocki lahingugrupi juhtkonnani jõudsid hiljem teated, et eestlased kavandasid Tallinnas ülestõusu, sakslastelt relvade äravõtmist ja nende interneerimist. Nende hinnangul pääsesid nad sellest vaid tänu õhtul alanud Nõukogude lennuväe rünnakule, mis sundis eestlasi varjenditesse jääma. Gerock kirjutas aruande lõpuks: «Kommunistlikest vaadetest nakatatud isikud, aga ka rahvuslikult meelestatud ringkonnad, samuti tsiviilelanike seas levinud kuuldused, et sakslased tahavad hävitada linna elutähtsad ettevõtted, võisid olla rahutuste ajendiks. Eesti Omakaitse mehed kurtsid kibestunult, et neid, kes nad sakslasi kolme aasta jooksul kõiges olid aidanud, eelseisvast õigel ajal ei informeeritud ja nad nii löögi alla jäeti.»