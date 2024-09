Narvas vajas gaasileketest pärit mürgistuse tõttu abi seitse inimest

Samal päeval kell 21 tuli häirekeskusesse kõne, et Narvas Kangelaste prospekti ühes korteris hakkas lastel halb. Korteris olid gaasiseadmed. Kõne ajal paluti elanikel korterist kohe väljuda. Kiirabi viis viis pereliiget haiglasse.

Vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, seetõttu on seda ilma vastava andurita võimatu tuvastada. Vingugaasi­andur annab häiresignaaliga märku, kui vingugaasi kontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele, mis on ohtlik inimese tervisele.

Häire korral tuleb ruumist võimalikult kiiresti lahkuda ning minna värske õhu kätte. Ruumist väljudes tuleb avada tuulutamiseks aknad ja kütteseadme siibrid. Kui enesetunne on halb ning mürgistussümptomid tugevad, tuleb helistada hädaabinumbril 112.

Vingugaasiandur tuleb paigaldada gaasiseadmetega ning tahkeküttega kodusse.