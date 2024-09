Kaitseväe juht põhjanaabrite päevalehele: töös on plaan Soome lahe sulgemiseks ohu korral

Merilo kinnitas ajalehele, et sõjaliselt on selline plaan teostatav, selleks ollakse valmis ning liigutakse ses suunas.

«Merekaitse on see koht, kus Soome ja Eesti koostöö veel tiheneb ja võib-olla saame välja käia konkreetsemad plaanid, kuidas vajadusel selle sõna otseses mõttes vaenlase tegevus Läänemerel täielikult keelata,» ütles kaitseväe juhataja.

Soome meedias on selleteemalistes aruteludes kõlanud arvamus, et tehniliselt on Soome lahe sulgemine võimalik, ent tegevusega kaasneb majanduslik mõju ning oma roll on ka keskkonnaga seotud ohtudel.