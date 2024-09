Teatriliit toob piketi põhjendusena asjaolu, et kultuuritöötajate palgad on hoolimata arengukavast ja eesmärkidest igal aastal maha jäänud riigi keskmisest ning kõrghariduse ja spetsiifiliste erialaoskustega inimene peab saama õiglasemat palka.

Teatriliit kirjutab pressiteates, et olgugi et teatrit Eestis armastatakse ja külastusi on palju – viimasel aastal oli Eestis üle 1,3 miljoni teatrikülastuse –, jääb palk kõvasti alla Eesti keskmise. Kõrgharidusega kultuuritöötaja põhipalk on 1600 eurot bruto. Eesti 2024. aasta II kvartali keskmine brutopalk on aga tõusnud juba 2007 euroni ning mediaanpalk II kvartalis oli 1641 eurot.