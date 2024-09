Eesti teatrirahvas kogunes teisipäeva hommikul Stenbocki maja ette avaldama meelt kultuuritöötajate põhipalga külmutamise vastu. Teatriliit toob piketi põhjendusena asjaolu, et kultuuritöötajate palga mahajäämus on viinud olukorrani, kus 1300-eurose netopalgaga kuus peab hakkama saama nii mõnigi tippnäitleja ja -lavastaja. Sealjuures on teatritöötajaid, kes saavad regionaalsete erisuste tõttu palka veelgi vähem.

«Lisaks sellele, et näitleja peab sööma, peab ta kusagil ka elama,» tõdeb näitlejate liidu juht Reimo Sagor. «Aga kui sa lähed panka ja ütled, et näete, ma saan 1300 eurot palka ja tahaksin osta kodu, siis see vastus on tihti eitav.»

Teatriliit kirjutab pressiteates, et kuigi teatrit Eestis armastatakse ja külastusi on palju – viimasel aastal oli Eestis üle 1,3 miljoni teatrikülastuse –, jääb palk kõvasti alla Eesti keskmise. Kõrgharidusega kultuuritöötaja põhipalk on 1600 eurot bruto. Eesti 2024. aasta II kvartali keskmine brutopalk on aga tõusnud juba 2007 euroni ning mediaanpalk II kvartalis oli 1641 eurot.