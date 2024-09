Uus ühendus pakub tasakaalu erakonna erinevatele vaadetele, keskendudes tänapäevaste sotsiaalsete ja majanduslike probleemide lahendamisele ning pidades samas kinni Keskerakonna ajaloolistest põhimõtetest. Progressiivne ühendus on mõeldud liitumiseks kõigile erakonna liikmetele, kes jagavad liberaalseid väärtusi ja soovivad kaasa rääkida erakonna poliitilises tulevikus.

Andrei Korobeinik, ühenduse üks asutajatest, ütles, et progressiivse ühenduse loomine Keskerakonnas on loomulik samm, et arendada neid väärtusi, mis on olnud meie erakonna aluseks juba pikka aega. «Viimasel ajal on Keskerakond liikunud konservatiivsuse suunas. Meie eesmärk on pakkuda koostööd erakonna sees, et luua tasakaalustatud poliitiline programm, mis peegeldab ühiskonna erinevaid vajadusi. Keskerakond jääb poliitilisel teljel keskele ja esindab kõiki ühiskonnagruppe,» lausus Keskerakonna juhatuse liige.

Korobeinik lisas, et Keskerakonnas on üle 12 000 liikme, kellel on erinevad vaated ja arusaamad. «See mitmekesisus on erakonna tugevus, kuid erakond peab samas hoidma oma põhiväärtusi ja olema jõud, mis suudab tasakaalustada erinevaid poliitilisi hoovusi. Progressiivne ühendus aitab tagada, et need väärtused – sotsiaalne õiglus, võrdsus, vabadus ja kaasatus – jäävad erakonna poliitika keskmesse,» rõhutas ta.

Monika Haukanõmm, kes on samuti ühenduse üks asutajaid, märkis, et Keskerakond on alati hoolinud inimestest ja nende vajadustest. «Meie jaoks on oluline, et erakond esindaks kõiki Eesti elanikke ning aitaks arendada tänapäevast ja edukat riiki, kus kõigil on võimalus oma elu parimal viisil korraldada. Progressiivne ühendus toob erakonna tegevusse uue hingamise, pakkudes värskeid lahendusi ja ideid Eesti arengu heaks,» rääkis Haukanõmm.

Haukanõmm lisas, et ühendus toetab koostööd ja partnerlust nii erakonna sees kui ka väljaspool, et muuta Keskerakond progressiivsemaks ning hoida seda poliitilise maastiku keskmes.