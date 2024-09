VIDEO Jürgen Ligi riigikogu erikomisjonile: ma ei pea ennast raamatupidajaks

«Ma ei ole päris arvepidaja, kes numbrit täpselt ütleb. Ma arvan, et Eestis on asjaajamine rahanduses on korras. Objektiivseid põhjendusi on üksjagu ja üks nendest on ka subjektiivne – kõik planeerivad rohkem raha, kui kulutada suudetakse. Siin on sotsiaaltoetused ja eruroraha, nüüd on ka kinnitus kaitseministeeriumi puhul,» rääkis Ligi ja lisas, et jooksvalt parandatakse planeerimisi, et need oleksid täpsemad.