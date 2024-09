Huvihariduse kärped seavad ohtu laste arengu

Haridusminister Kristina Kallas on öelnud, et huviharidust rahastavad peamiselt kohalikud omavalitsused, mitte riik. «Riigil on eraldi väike toetus, mis kokku moodustab riigieelarvest 10 miljonit, ja see jaotatakse omavalitsuste vahel,» selgitas ta. «Kümnest miljonist kärbitakse kümme protsenti ehk üks miljon, iga omavalitsus saab seega oma toetuse arvestuses kümneprotsendilise languse. Mida nad selle rahaga teevad, on nende otsustada.»