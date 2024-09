Kindlustaja: enamik hambatraumadest tuleb ekstreem- ja kontaktspordist

Kõige kallim ERGO õnnetusjuhtumikindlustuse poolt kaetud hambaravi kahju suurus oli eelmisel aastal 8000 eurot, keskmise kahju suurus on 450 eurot.

Hambaarst Joanna Pukk meenutas hiljutist juhtumit õnnetult kukkunud teismelise poisiga, kes murdis kõik tagumised hambad. «Kuus hammast said kahjustada ja praeguseks oleme pidanud neist kolm eemaldama. Ilmselt ootab teisi murdunud hambaid lõpuks sama saatus. Eemaldatud hammastele on plaanis teha implantatsioon, kui patsient on piisavalt vana. Praegu kannab patsient suust eemaldatavat proteesi,» kirjeldas Pukk kukkumise järel läbitud raviprotsessi.

Kõige sagedamini saavad õnnetuse järel kahjustada ülemised esihambad, seejärel ülemised teised esihambad. Hambatraumasid esineb igas vanuses, aga kõige sagedamini esineb traumasid vanuses 7–10-aastastel lastel, eriti aktiivsetel poistel.

Siiski ei ole kukkumised ja ekstreemsport ainuke viis hambaid kahjustada. Oht võib varitseda ka kõige argisemas situatsioonis. Näiteks tõmbavad koerad oma peremehi jalutades pikali või põrgatakse telefoni näppides postile otsa. Aga ette tuleb ka kurioossemaid lugusid.

ERGO õnnetusjuhtumikindlustuse klient sattus hiljuti olukorda, kus inimene ronis kraanikausi eemaldamiseks kappi, et kinnitusi lahti teha. Kuna kapis oli väga kitsas, siis ta tõmbas töö käigus kogemata endale akutrelliga vastu esihambaid. Kahju suurus oli ligi 8000 eurot. Tänu õnnetusjuhtumikindlustusele, mille igakuine tasu on keskmiselt 15 eurot, ei pidanud ohver hambaravile kulunud summat oma taskust maksma.

Pukki sõnul murtakse mõnikord hambaid ka hammustades kõvemat toiduainet. Samuti juhtuvad hambaõnnetused kakluste käigus, minestades või epilepsiahoo tagajärjel. «Õnnetusjuhtumikindlustuse kaitse alla haigustest tingitud juhtumid kahjuks ei kvalifitseeru. Hambaravi on hüvitatav, kui trauma tagajärjel tekivad inimesel tervisevigastused ja lisaks sellele saavad viga ka tema hambad. Erinevalt osadest kindlustajatest ei ole meil eraldi rahalisi piiranguid hambavigastuse hüvitamiseks,» rääkis ERGO õnnetusjuhtumikindlustuse portfelli juht Alice Karula.

Hambaarst Pukki sõnul saab oskusliku tegutsemise korral löögi saanud hambaid kenasti päästa. «Kui õnnetuse käigus on jäävhammas alveoolist eemaldunud, sõltub ravi prognoos koha peal osutatud esmaabist. Enamasti on küsimus abi saamise kiiruses. Seetõttu on hea, kui patsiendil on kohene ligipääs eraarsti juurde, et see ei jääks rahalise piirangu taha,» rääkis Pukk.

Pukk lisas, et üldjuhul on sellistel juhtumitel ravi edukas. Prognoos sõltub, mis arengujärgus on hammas ja kui kiiresti jõuab patsient hambaarsti vastuvõtule. «Igal juhul tuleb proovida hammast päästa ning implantaat on viimane valik,» lisab Pukk.