SÜSTEMAATILINE PROBLEEM Transpordiamet eirab juba aastaid autokoolide liidu soovitusi

Liit väidab transpordiameti peadirektorile saadetud pöördumises: «Viimase kahe nädala jooksul võttis transpordiamet kasutusele ebakvaliteetsed eksamiküsimused, mille tagajärjel kukkusid eksamitulemused kuus kuni seitse korda alla tavalise taseme. Riikliku teooriaeksami küsimuste sõnastus on arusaamatu, uued joonised raskendavad vastamist ning osa küsimusi on süsteemi sisestatud valesti.» Samuti tõid nad välja, et uute küsimustega läbib eksami vaid kümme protsenti õpilastest. Varem oli see protsent umbes 70.