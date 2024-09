«Keskkonnaagentuur on kõrge mainega asutus, sealt saab üldjuhul usaldusväärseid andmeid, ainult metsandus on nagu tõrvatilk meepotis,» hindas Tartu Ülikooli säästva metsanduse teadur Raul Rosenvald, kel on metsamajanduses doktorikraad. «Metsandusnäitajate kohta käiv info on korduvalt väga suures ulatuses muutunud. Aastaid on esitatud ebaloogilisi andmeid. Seetõttu on agentuuri metsandusinfot raske usaldada. Aga selle info põhjal tehakse olulisi otsuseid.»