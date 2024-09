Balti kaitsekonverents keskendub Euroopa kaitsevõimele

«Venemaa sõda Ukrainas on muutnud julgeolekukeskkonna Euroopas väga keeruliseks. Konventsionaalne täismahus sõda on võimalik ja Euroopa ei ole selleks veel valmis hoolimata viimastel aastatel suurenenud tähelepanust kaitsevõimele,» ütles Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) direktor Indrek Kannik.

Tänavuse Balti kaitsekonverentsi direktor ja RKK teadur Nele Loorents lisas, et üks olulisi aruteluteemasid on NATO kollektiivse heidutus- ja kaitsehoiaku tugevdamine, et Venemaale vastu seista ja neid vajadusel lahinguväljal võita.

«NATO suurenenud võimenõuded on Euroopa liitlastele ja nende kaitsetööstustele väljakutse: vaja on rohkem kaitseinvesteeringuid, aga ka loovaid lahendusi. Oma osa kaitsevalmiduse tõstmisel on ka Euroopa Liidul. Üks võtmeküsimus on kiirus: mida peaks Euroopa kohe tegema, et võtta vajadusel täielik vastutus oma maailmajao kaitsmise eest,» lausus Loorents.