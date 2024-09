Õpetajad jäid palgatõusuta, kuid loodavad kollektiivlepingu läbirääkimistele

«Pidasime õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste teise ja selleks aastaks ka viimase vooru, kus püüdsime leida kokkulepet õpetajate järgmise aasta alampalgaks,» rääkis Voltri. «Aga seda paraku ei olnud võimalik leida, kuna saime kinnitust, et järgmisel aastal õpetajate tasu alammäär kaugeneb riigi keskmisest ehk ei tõuse. See on väga kahetsusväärne, arvestades meie õpetajaskonna olukorda, kus see vananeb ja noori meie ametisse ei tule. Paraku on riik seisukohal, et järgmisel aastal jääb õpetajate töötasu sama väikeseks kui tänavu.»