ERR: Kapo uurib, kas kaitseminister Hanno Pevkur võis riigisaladust avaldada

ERRi andmetel tegi üks kaitseministeeriumi ametnik kapole avalduse seoses Pevkuri öelduga 2. septembril Vikerraadio saates «Välistund», kus minister selgitas NATO kaitseplaane.

Pevkur ise ütles teisipäeval, et ta teab, et midagi on tema kohta uuritud, kuid tema südametunnistus on puhas.

«Mina tean seda, et ma ei ole üheski intervjuus ühtegi punast dokumenti või riigisaladust avaldanud. Ma nii palju tean, et jah, midagi on uuritud,» vastas Pevkur «Aktuaalse kaamera» küsimusele, kas vastab tõele, et tema kohta on esitatud kapole kaebus.

«Aga ma tean ka seda, et kaitseministeeriumi julgeolekuosakond, kes otseselt selle eest vastutab, on öelnud, et mingit leket ei ole olnud. Minu jaoks ei ole siin teemat ja minu südametunnistus loomulikult on puhas. Ma kaitsen Eesti riiki jätkuvalt edasi,» ütles Pevkur.

«Kaitseministeeriumi julgeolekuosakond analüüsis ja saame kinnitada, et kaitseminister Hanno Pevkuri poolt Vikerraadio saates «Välistund» väljaöeldu ei olnud riigisaladus ega salastatud välisteave. Ei Eestile ega NATO-le pole saates väljaöelduga kahju tekitatud,» ütles kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk.

