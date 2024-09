Kapo: võime kinnitada, et kaitseminister riigisaladust ei avaldanud

Pevkur ise ütles teisipäeval, et ta teab, et midagi on tema kohta uuritud, kuid tema südametunnistus on puhas. «Mina tean seda, et ma ei ole üheski intervjuus ühtegi punast dokumenti või riigisaladust avaldanud. Ma nii palju tean, et jah, midagi on uuritud,» vastas Pevkur «Aktuaalse kaamera» küsimusele, kas vastab tõele, et tema kohta on esitatud kapole kaebus.