Oidsalu: Pevkuri riigisaladuse lekitamise kaasust tuleb menetleda ilma poliitilise surveta

Ta märkis, et pigem on kapo poliitika olnud see, et igast rikkumise kahtlusest tuleb teavitada, kui teavitajal on põhjust arvata, et riigisaladus sai avalikuks. Kapo kontrollib seejärel ja teeb otsuse. NATO salastatud teabe puhul peab ilmselt oma ekspertiisiga kaasuma selle teabe kaitset Eestis korraldav välisluureamet.