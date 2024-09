TÄISTUND Türgi hambaravi varjatud pool: äraviilitud terved hambad ja põletikus suu

Eestis on lahvatanud tõeline buum – inimesed sõidavad Türki, et saada omale säravvalge naeratus. Seda teenust promotakse massiliselt sotsiaalmeedias rõhutades, et teenus on kordades odavam kui kodumaal. Ka kuulsused, teiste hulgas Silvia Ilves sai hiljuti Türgist omale Hollywoodi naeratuse. Kanal 2 tänaõhtune saade «Täistund» (kell 20:30) aga hoiatab, et odava raviga võidakse pöördumatult rikkuda ära ka varem terved hambad.