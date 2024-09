Karis kutsus ÜRO peaassambleed piirama Julgeolekunõukogu vetoõigust

Me ei kutsu Venemaad kohvitama

Just selles ruumis siin on ülemaailmne kogukond mõistnud hukka Venemaa agressiooni Ukraina vastu. Venemaa on rünnanud rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ning ÜRO põhikirja. See on tõsiasi. Seda on kinnitanud ka ÜRO Peaassamblee. Lisaks peame selgesõnaliselt hukka mõistma Venemaa agressiooni relvastajate – Iraani ja Põhja-Korea – tegevuse.

Selge silmavaate säilitamine on muutumas ühe olulisemaks. Me ei lase ennast petta väidetega reaalsest olukorrast kohapeal. Venemaa sõda Ukraina vastu on ühemõtteliselt must-valge. Venemaa on agressor ja Ukraina on ohver.

Venemaa rahvusvahelise õiguse rikkumised on jõhkrad ja laialdaselt dokumenteeritud. Venemaa on süstemaatiliselt tapnud tsiviilisikuid. Ukraina lapsi küüditatakse kodust ja vanematest kaugele ümberkasvatuslaagritesse. Kahjuks ei ole inimeste saatmine niinimetatud paranduslaagritesse, kus neile õpetatakse „õigeid“ käitumismustreid, tänapäeva maailmas sugugi erandlik. Millises maailmas me õigupoolest elame?

Mida teeks igaüks meist, kui agressor, keegi, kes on tapnud meie vanemad, seisaks meie ees? Kas me nõuaksime õiglust, vastutusele võtmist ja vaenuliku käitumise lõpetamist või kutsuksime agressori jutuajamisele, et lahendada omavahelised arusaamatused?

Igasugune klanitud jutt dialoogist ja sellest, kui tähtis on vahetute rahukõneluste pidamine Ukraina ja Venemaa vahel, toetab kahjuks ainult Venemaa huve. Eriti kui need niinimetatud rahuettepanekud ei arvesta, kes on selles olukorras agressor ja kes ohver.

Me ei kutsu Venemaad kohvitama.