Niidiotste hargnedes ja kahtlustatavat kinni pidades on selgunud, et teo taga on erinevad sügavad vaimse tervise probleemid. Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares sõnab, et see ei tähenda, et inimesed hullud on või et nad isegi n-ö hullumaja kandidaadid oleksid: «Nad ei pruugi psühhiaatriahaiglast üldse kunagi läbi käinud olla. Need on inimesed, kellel on mingil suvalisel põhjusel katus ära sõitnud.»