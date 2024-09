Eesti kaitse-eelarvest kulub lähiaastatel kuni veerand laskemoonale

Eesti investeerib aastail 2025-2028 sõjalisse riigikaitsesse igal aastal vähemalt 3,3 protsenti sisemajanduse kogutoodangust. NATO liitlaste võrdluses on Eesti praegu teisel kohal Poola järel ja Ameerika Ühendriikide ees. Aastail 2025-2028 on kaitse-eelarve kogumaht 5,6 miljardit eurot, millele valitsus lisas eelarvestrateegia läbirääkimistel veel 1,6 miljardit eurot pika laskeulatusega relvasüsteemidele moona soetuseks 2031. aastani.

Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul on täienevad moonavarud vajalikud muuhulgas selleks, et vastast tema enda territooriumil mõjutada. «Juba varasemalt plaanides olnud moona osas on juba lepinguid 1,9 miljardi väärtuses ja jätkame hangete tegemist, et moonalaod võimalikult kiiresti maksimaalselt täis oleksid,» ütles Pevkur.