President Karis ÜRO-s: Eestil on palju saari, mida mõjutab otseselt veetaseme tõus

«Eesti on mereriik, kellel on üle 3000 kilomeetri rannajoont. Meri on meie pärand ja osa meie elatisest. Me tunneme sidet kõigi mereriikidega, kes on ookeanide ja merede kaudu tihedalt seotud. Meil on palju väikesi saari, mida mõjutab otseselt veetaseme tõus,» lisas ta.