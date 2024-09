Kristina Kallas: riigieelarve üks prioriteete on eestikeelsele haridusele ülemineku reform

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ütles, et eelarves jäävad kehtima riigi senised prioriteedid. «Kavandatud reformid viiakse ellu täismahus, kuigi ministeeriumi valitsemisalas tuleb tegevuskulusid ja toetusi vähendada järgmise nelja aasta jooksul kuni 78 miljonit eurot. Me ei kärbi eestikeelsele õppele ülemineku põhitegevusi ega kutsehariduse valdkonda,» sõnas minister ning lisas, et uuel aastal kasvab kõrghariduse tegevustoetus 13 protsenti ning teaduse põhiinstrumentide rahastamine ja õpetajate palk jäävad samale tasemele tänavuse aastaga.