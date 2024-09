Amet: regulaarne vaktsineerimine aitab hoida Eestit marutaudivaba

PTA loomatervise ja -heaolu osakonna nõuniku Maarja Kristiani sõnul tuntakse marutaudi juba üle 4000 aasta ning see on praeguseni maailmas üks enim surmasid põhjustav inimestele ja loomadele ühine haigus ehk zoonoos. Marutaud on loomade ja inimete ägedakujuline närvisüsteemi kahjustav viirushaigus. Juhul, kui haigustunnused on juba välja kujunenud, ei ole haigus ravitav, vaid lõppeb alati nakatunud looma või inimese surmaga.