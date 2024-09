Pooleteise kümnendi pikkuse ajalooga Narodnoe Radio kuus koosseisulist töötajat said kolmapäeval kätte koondamisteate, kus on kirjas, et nende viimane tööpäev on täpselt kuu aja pärast, sest tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet ei pikendanud jaama tegevusluba.