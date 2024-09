Tuumajaama püstitav Fermi Energia käib virulastel väsimatult kosjas

Tuumajaama idee vedajaid koondav osaühing on nii riigi tuumaenergia töörühma lõppraporti tulemusi analüüsides kui ka enda uuringutele toetudes märkinud ristikesed just Ida- ja Lääne-Virumaale, leides, et need on väikereaktoriga tuumajaamale parimad paigad.