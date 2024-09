Rahandusministeeriumi suveprognoosi kohaselt on tervisekassa prognoositav puudujääk järgmisel aastal 209,8 miljonit eurot. Inimeste omaosaluse ümberjaotamise tulemusel tõusevad järgmisel aastal visiidi-, voodi- ja retseptitasud, samas kui statsionaarses õendusabis on kavas vähendada inimeste omaosalust kolmandiku võrra ehk keskmiselt ravis viibija jaoks väheneb hind ligi 260 eurot.

Tervisekassa juhatuse liige Pille Banhard juhtis tähelepanu, et näiteks visiidi- ja vooditasud on püsinud samad rohkem kui kümme aastat. «Võrreldes keskmise Euroopa Liidu riigiga on meie tervishoid alarahastatud ja vastavad muudatused aitavad parandada raviasutuste finantsilist jätkusuutlikkust,» ütles ta.

«Mis puudutab tervisekassa reservide, muu hulgas eelmiste aastate jaotamata tulemi kasutamist, siis tuleb arvestada, et tegemist on ajutise lahendusega ning tervishoiu rahastus vajab pikemat ja jätkusuutlikku plaani,» lisas Banhard.

Sikkut rõhutas samuti, et kuigi tervisekassa saab praegu puudujäägi katta oma reservidest teenuste taseme hoidmiseks, siis on selge, et jätkusuutlikuma lisarahastuse saamine on järgnevatel aastatel möödapääsmatu.