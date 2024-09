Vanglakülastajatele hakatakse tegema karmimat taustakontrolli

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) ütles kolmapäeval riigikogus eelnõu tutvustades, et eesmärk on tagada tõhusam õiguskorra kaitse, turvalisus ja vangla julgeolek ning aidata kaasa kinnipeetavate suunamisele õiguskuulekale käitumisele.

«Oluline on, et kinnipeetavate ja kriminaalhooldusalustega tegeleksid usaldusväärsed ning vanglateenistujatele kehtestatud nõudmistele vastavad inimesed,» sõnas Pakosta.

Tema hinnangul on kõige tähtsam kuriteo toimepanijate suunamine õiguskuulekale käitumisele. See tähendab, et kinnipeetavatega ei tohi kokku puutuda inimesed, kes oleks ise täiendavaks ohuks või keda kinnipeetavad saavad nende nõrkuste tõttu kergesti ära kasutada.

«Kõige sagedamini realiseerub oht nii, et vangi külastav inimene toob kaasa keelatud esemeid või keelatud aineid. Kuna seda on juhtunud ka vanglas töötavate erinevate spetsialistidega, näeme ette täiendavad reeglid ka nende tausta kontrollimisele. Oluline on veenduda, et vangla territooriumile pääsevad ligi ja vangla tegevust korraldavad usaldusväärsed inimesed.»