Eesti Rahvusringhäälingu uue telemaja ehitushankele laekus kuus pakkumust

Pakkumused esitasid (esitamise järjekorras): OÜ Nordlin Ehitus ühispakkumus koos Reme Grupp OÜ-ga, Nordecon AS, OÜ Fund Ehitus, AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ühispakkumus koos OÜ Astlanda Ehitusega, Ehitus5ECO OÜ, AS Merko Ehitus Eesti.

Uue telekompleksi ehituse põhifinantseering tuleb kultuurkapitali riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rahastust. Kultuurkapitali juhataja Margus Allikmaa rõõmustab eduka hanke üle: «Kultuurkapitali poolt vaadates on mul heameel tõdeda, et hirmujutud sellest, et kultuuriehitiste maksumused osutuvad planeeritust oluliselt kallimaks, ei pea antud hanke näitel paika. Laekunud pakkumused on ilmselge märk hankeprotsessi heast ja professionaalsest korraldusest ERR-i ja RKAS-i poolt.»