Nii oma sotsiaalmeedia postituses kui ka hiljem Postimehega rääkides tõi Tsahkna endine erakonnakaaslane Lapõnin välja, et igal riigil on peaassamblee saalis kuus kohta ning nõudlus nende järele on üldiselt suur. Seda, et üldiselt on oma riigi riigipea kõne igale diplomaadile peaassamblee tippsündmus, kuhu saamiseks on suur kisma, märkis Postimehele ka üks endine välisminister. Tõsi välisministeerium kinnitas, et keegi soovija saalist välja ei jäänud.