Kohtla-Järve linnajuhtide umbusaldamine kukkus volikogus läbi

Ta lisas, et umbusalduse ka seekordne ebaõnnestumine näitas taas, et Kohtla-Järve linnavolikogu ja linnavalitsuse vahel on hea koostöö. Seda on kinnitanud ka linnapea Kaselo. «Kohtla-Järve linnavalitsus ja linnavolikogu on kümne kuuga linna arendamiseks koos palju teinud, kuid ees on veel palju tööd,» ütles Kaselo. Ta lisas, et tal on veel piisavalt tahet ja energiat, et üheskoos edendada Kohtla-Järve linna.